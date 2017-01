Waarom de mensheid niet uit verschillende rassen bestaat

‘Die mensen behoren tot een ander ras’. ‘Dat is puur racisme’. Het woord ‘ras’ mag in het alledaagse taalgebruik nog geregeld voorkomen, voor de wetenschap heeft het woord al lang afgedaan. Naar aanleiding van het debat over etnisch profileren in de geneeskunde leggen we uit waarom.

Al lang voor de ontrafeling van de genetische kaart van de mens en voor de opmars van de epigenetica waren mensen bezig om alle levende wezens in te delen volgens hun gelijkenissen en verschillen. Voor een heel lange tijd moest men het enkel doen met de uiterlijke kenmerken of het (vermeende) gedrag van levende wezens. Als het over door de mens gefokte dieren zoals honden gaat, is dat nog altijd de definitie die mensen hanteren wanneer ze het over een ras hebben. Maar wetenschappelijk bekeken is dat heel misleidend. Welke concrete uiterlijke kenmerken moet je immers nemen om alle rassen van elkaar te onderscheiden? En erger nog: welke precieze gedragskenmerken?

Dat je wezens met deze vage definitie niet systematisch van elkaar kunt onderscheiden, maakt het concept ras iets heel problematisch. Toch hebben vooral Europeanen in de geschiedenis geprobeerd om ook mensen op deze manier in raciale hokjes in te delen. Rond de eeuwwisseling van de 18de - 19de eeuw keek men vooral naar het uiterlijk. Vanaf de 19de eeuw kwam daar nog eens een grotere belangstelling voor de binnenkant van het lichaam (zoals bloedgroep of schedelinhoud) bij.

Naast het gebrek aan moderne wetenschappelijke onderzoeksmethoden gingen dergelijke onderzoeken ook vaak uit van een onwetenschappelijke vooringenomenheid. Blanken waren superieur aan zwarten, volgens de Europese kolonisatoren. De Nazi’s hadden het onder meer over het 'superieure' Arische ras en het 'inferieure' Joodse ras.