18 minuten zonder zuurstof, de naakte molrat kan het

Het diertje is een ware plaag in Oost-Afrika, maar wordt steeds vaker gebruikt in westerse laboratoria voor onderzoek. Het is een bijzonder beestje. Niet alleen omdat de naakte molrat zo goed als resistent is tegen kanker - cellen houden simpelweg op met delen als er geen plek meer voor is - maar ook omdat hij bijna 30 jaar oud kan worden. Dat is 10 keer zo oud als ratten en muizen die ongeveer even groot zijn.