2016, het jaar van het Zikavirus

Meteen ging de medische wereld aan de slag een middel te ontwikkelen om het virus tegen te gaan. Op 30 augustus meldden onderzoekers dat een bestaand medicijn mogelijk even zo effectief zou kunnen zijn. Het ging om het middel dat wordt ingezet tegen lintworm, niclosamide. In het lab bleek het middel in staat de vermenigvuldiging van het Zika-virus te stoppen, mits het maximaal vier uur na besmetting met het virus bij de cellen kwam.

Aan het begin van dit jaar bereikte het nieuws over het Zikavirus het vasteland van Europa. In Latijns-Amerika greep het virus om zich heen, dat vooral voor zwangere vrouwen grote gevolgen heeft. Waar de ziekte voor volwassenen normaal gesproken niet bedreigend is en alleen wat koorts teweeg brengt, lopen zwangere vrouwen het risico een kind te baren met onvolgroeide hersenen en een te klein hoofdje. De Kennis van Nu maakte ook een uitzending over Zika.

Hoe bestrijden we Zika?

De maand ervoor had een onderzoeksteam van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ontdekt dat Zika niet alleen babyhersenen aantast, maar ook tijdens de zwangerschap al kon opduiken in botten en gewrichten. Marion Koopmans is hoofd virologie aan het Erasmus MC en leider van de groep die onderzoek doet naar Zika.

Toen in september voorlopige resultaten naar buiten kwamen van een Braziliaans onderzoek, waarin de link tussen Zika en de groeiachterstand van de hersenen werd aangetoond, reageerde Koopmans gematigd positief. De publicaties waren volgens haar een signaal dat de discussie rondom deze vraag nu beslecht kon worden. Toch bleef ze voorzichtig: de resultaten kunnen niet zomaar vertaald worden naar een ander land.

Op Twitter bericht Koopmans regelmatig over de ontwikkelingen rondom het Zikavirus. Ze is de ideale gast om tijdens de Kerstafleveringen van Nieuws & Co de hemd van het lijf te vragen over Zika. Waar staan we nu in de ontwikkelingen? Hoe ziet de toekomst eruit? Wie benieuwd is naar de antwoorden, kan hier de uitzending terugluisteren!