208 mineralen ontstaan door menselijk toedoen

Als gevolg van menselijk handelen zijn 208 nieuwe mineraalsoorten ontstaan. Dat melden Amerikaanse mineralogen in een overzichtsartikel dat vandaag in vakblad American Mineralogist verschijnt.

Mineralen ontstaan wanneer deeltjes van dezelfde stof samenklonteren in een kristalstructuur. Dat kan bijvoorbeeld wanneer ze zijn opgelost in water (zoals zeezout) of gesmolten gesteente (zoals diamanten) en dit gebeurt op natuurlijke plekken, maar ook op door mensen gecreëerde plekken. In die laatste categorie is het in de afgelopen 250 jaar snel gegaan. Er zijn 208 van dit soort mineralen door de International Mineralogical Association erkend. Dat is een aanzienlijk deel van de 5.200 soorten die beschreven zijn. Driekwart van deze soorten is ontstaan nadat het zuurstofgehalte in de atmosfeer 2,2 miljard jaar geleden toenam. ‘Het verschil tussen 2,2 miljard en 250 jaar is het verschil tussen het knipperen met een oog en een maand,’ zegt geoloog Robert Hazen in een persbericht van de Carnegie Science and Deep Carbon Observatory.

Antropoceen

Hazen en collega’s publiceren in het vakblad American Mineralogist een lijst met de nieuwe mineralen. De meeste ervan vinden hun oorsprong in de mijnbouw. Ze zijn ontstaan op dumpplaatsen van erts, door de verwering van slakken, in tunnelwanden, mijnwater of houten constructies of door branden in mijnen. Zes nieuwe mineralen werden aangetroffen op de wanden van smelterijen, drie in geothermische pijpleidingen. Het merendeel van de mineralen is in de laatste 250 jaar ontstaan, maar ook op prehistorische offerplaatsen in de Oostenrijkse bergen werden vier mineralen ontdekt.

Omdat we sporen nalaten in de geologie van de aarde, pleiten wetenschappers al even voor het benoemen van een nieuw tijdperk: het Antropoceen. Hazen en collega’s zien het ontstaan van de nieuwe mineralen als argument hiervoor, samen met het verplaatsen van sediment en steen en het verzamelen en verplaatsen van mineralen als diamanten, robijnen en saffieren. Deze bezigheden zullen voor toekomstige geologen goed zichtbaar zijn in de aardlagen.

