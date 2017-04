Afslankpil binnen handbereik?

De voedingsstof butyraat helpt bij afvallen. De stof wordt door bacteriën uit vezels van gezonde voeding gehaald. Bij muizen waar butyraat aan het dieet werd toegevoegd waren de resultaten veelbelovend.

Butyraat is een zout van boterzuur en zoals de naam al doet vermoeden hangt daar een nogal penetrant luchtje aan. Wetenschappers van het Radboud UMC in samenwerking met TNO Leiden ontdekten dat deze stof helpt tegen overgewicht in muizen. Voor het onderzoek werden muizen 15 weken op een strikt ‘McDonalds’-dieet gezet: vette hamburgers en frieten, aangevuld met ‘echte’ cola – dus geen suikervrije light variant. Daarna werd aan een deel van de obese muizen butyraat aan dit dieet toegevoegd. Dit had zeer verrassende resultaten. De muizen met overgewicht die extra butyraat toegediend kregen, verloren sneller gewicht en hadden minder last van bijbehorende complicaties zoals een hoge bloeddruk. Opmerkelijk is ook dat het geheugen verbeterde door een betere doorbloeding in de hersenen.

Vetstofwisseling In gezonde voeding zoals fruit, brood en groenten zitten veel vezels. Deze vezels kunnen mensen en andere zoogdieren niet zelf omzetten tot voedingsstoffen die door het lichaam worden opgenomen. Daar zijn bacteriën voor nodig. Hoewel bacteriën geen goede naam hebben als het gaat om gezondheid en hygiëne spelen ze wel degelijk een belangrijke rol in het menselijk lichaam. Vooral in de darmen zijn ze van groot belang. Ze zetten voeding om naar voedingsstoffen die anders voor ons verloren gaan. Dit geldt ook voor de darmbacterie die bij de vertering van vezels (bijvoorbeeld wortels en pastinaak) butyraat produceert. Butyraat is belangrijk voor de vetstofwisseling. De bacteriën die het butyraat produceren vallen onder de Firmicutes. Jammer genoeg neemt het aantal van deze bacterie af als je dikker wordt.