Afslankpil in theorie mogelijk

De muizen met overgewicht die extra butyraat toegediend kregen, verloren sneller gewicht en hadden minder last van bijbehorende complicaties zoals een hoge bloeddruk. Opmerkelijk is ook dat het geheugen verbeterde door een betere doorbloeding in de hersenen.

Ilse Arnoldussen is obesitasonderzoeker aan het RadboudUMC en zij deed onderzoek naar verschillende dieet componenten. Volgens haar heeft de afname van die darmbacteriën te maken met het tekort aan vezels in het dieet. “Wat je eet heeft veel invloed op de samenstelling van je darmflora. Als je veel vet eet, neemt het aantal bacteriën dat butyraat maakt, af”. Door deze daling neemt ook de vetverbranding af, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat: het lichaam slaat meer vet op met verder overgewicht tot resultaat.

In gezonde voeding zoals fruit, brood en groenten zitten veel vezels. Deze vezels kunnen mensen en andere zoogdieren niet zelf omzetten tot voedingsstoffen die door het lichaam worden opgenomen. Daar zijn bacteriën voor nodig. Hoewel bacteriën geen goede naam hebben als het gaat om gezondheid en hygiëne spelen ze wel degelijk een belangrijke rol in het menselijk lichaam. Vooral in de darmen zijn ze van groot belang. Ze zetten voeding om naar voedingsstoffen die anders voor ons verloren gaan.

Niet meteen een afslankmiddel

De vraag is of mensen afvallen als ze meer butyraat slikken. Dit zou dan kunnen via probiotica. Dus door het slikken van verschillende bacteriën waaronder de Firmicutes. Een andere manier is het butyraat direct toedienen middels een pil. Die pil werkt dan zo specifiek dat het butyraat pas vrijkomt in het darmkanaal.

Butyraat zou dan de schadelijke effecten van overgewicht kunnen verminderen. Op de langere termijn zou het ook bescherming kunnen bieden tegen de ontwikkeling van dementie. Het is namelijk bekend dat dementie een gevolg kan zijn van chronisch overgewicht.

De spijsvertering bij muizen werkt anders dan bij mensen. Het slikken van butyraat is daarom voor mensen niet meteen een afslankmiddel. Dus een simpel pilletje om makkelijk af te vallen zit er niet in. Volgens Ilse Arnoldussen heeft het wel een ondersteunende functie: “Het versnelde effect door butyraat zou wel motiverend kunnen werken om af te vallen, maar dan in combinatie met een gezondere leefstijl”.