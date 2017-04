Amersfoort wil niet wijken voor allesvernietigende plant

De gemeente Amersfoort is een actie gestart om een exotische plant te bestrijden: de destructieve Japanse duizendknoop. Christel Tijhuis, projectmanager groen bij de gemeente Amersfoort, vertelt hierover in Nieuws en Co.

De Japanse duizendknoop wordt gezien als een invasieve exoot. Dit is een plant- of diersoort die uit een ander deel van de wereld is gekomen en zich in zijn nieuwe land wel heel erg goed kan aarden. De duizendknoop in het bijzonder is in 1850 geïntroduceerd door een man die in Japan op zoek was gegaan naar snoezige tuinplantjes.

Exotische soorten zoals de duizendknoop kunnen voor grote problemen zorgen: ze verdringen bijvoorbeeld inheemse soorten als ze in hun nieuwe omgeving te goed gedijen. Dit komt vaak door gebrek aan natuurlijke vijanden.