Anorexia behandelen met elektrische schokjes in het brein

Mensen met anorexia nervosa zijn geobsedeerd door hun gewicht en doen er alles aan om zoveel mogelijk af te vallen. In Nederland lijden jaarlijks circa 5500 mensen aan deze aandoening. 5 tot 10 procent van deze patiënten zal uiteindelijk sterven aan de gevolgen van anorexia. Ondanks het bestaan van verschillende intensieve behandelingsmethoden komt 25 procent van de patiënten er niet vanaf. Voor deze groep is er goed nieuws: deep brain stimulation blijkt te werken.

Deep brain stimulation is een behandelmethode waarbij artsen met twee electroden specifieke hersengebieden stimuleren. Deze techniek blijkt al zeer effectief in het behandelen van de ziekte van Parkinson en depressie. Anorexia en depressie komen vaak tegelijkertijd bij dezelfde persoon voor. Daarbij speelt er bij beide ziektes een gebied aan de voorzijde van de hersenen een rol: de subcallosal cingulate. Elektrische stimulering van dit gebied werkt goed als behandeling van depressie.

Gewichtstoename door elektrische schokjes

Door de overlap tussen anorexia en depressie kwamen onderzoekers van de University of Toronto op het idee om deep brain stimulation in de subcallosal cingulate ook toe te passen bij anorexia. Operatief plaatste een chirurg de elektroden voor de deep brain stimulation in de hersenen van 16 vrouwelijke anorexiapatiënten. Deze vrouwen leden gemiddeld al 18 jaar aan de aandoening. Ze deden mee aan het onderzoek, omdat ze aan extreem ondergewicht leden en reguliere behandelingen niet werkten.

De Canadese onderzoekers bestudeerden het effect van de elektrische stimulatie in het brein door het gewicht en de gemoedstoestand van de proefpersonen een jaar lang te monitoren. Aan het begin van de studie was de gemiddelde Body Mass Index (BMI) 13.8. Aan het einde van de studie was de gemiddelde BMI van de vrouwen gestegen naar 17.3. Zes van de deelnemers bereikten zelfs een normaal gewicht (een BMI van 18.5 of meer). Gewichtstoename ging gepaard met een afname in depressiviteit en angstgevoelens. Helemaal zonder risico’s is de behandeling niet. Een van de patiënten kreeg een epileptische aanval in de onderzoeksperiode. De onderzoekers hopen dat door dit onderzoek anorexia wordt erkend als hersenziekte en niet wordt gezien als keuze voor een bepaalde levensstijl.

Lipsman, N. et al; Deep brain stimulation of the subcallosal cingulate for treatment-refractory anorexia nervosa: 1 year follow-up of an open-label trial; The Lancet; 23-02-2017