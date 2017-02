BAF! Een drone in je gezicht

In tijden waarin het gebruik van drones steeds toeneemt, valt het natuurlijk niet uit te sluiten dat er ooit ongelukken gebeuren tussen mens en machine. Onderzoekers van Virginia Tech testen met echte crash test dummies uit hoe hard zo’n drone maximaal tegen je gezicht kan aanvliegen.

In Amerika bestaan er strenge regels voor het gebruik van drones, die moeten verhinderen dat mensen ooit gewond geraken door een aanvliegende drone. Volgens de onderzoekers is dat jammer, omdat drones uitstekende postbezorgers of journalistieke hulpmiddelen kunnen zijn.

De onderzoekers merken bovendien dat met kleine drones de kans op verwondingen bij de mens zeer klein is. Met deze bevindingen zou de de Amerikaanse Federal Aviation Administration er misschien toch van overtuigd raken dat het meestal geen kwaad kan als drones over de hoofden van mensen vliegen. Verder zouden de resultaten tot de ontwikkeling van nog veiligere drones kunnen leiden.

Meer informatie vind je op de website van Virginia Tech.