Babybrein in kaart gebracht

Virtuele atlas van het babybrein

Van het volwassen brein weten we via hersenscans ruwweg hoe alle belangrijke verbindingen tussen gebieden in de hersenen lopen. Maar wat gebeurt er allemaal in de tijd dat het brein heel snel groeit: tussen twintig weken na de bevruchting en 44 weken, zo’n twee maanden na de geboorte? Het Developing Human Connectome Project gaat via een virtuele atlas van het babybrein antwoord geven op die vraag.

De virtuele atlas ziet eruit als een soort metrokaart van verbindingen tussen belangrijke gebieden in de hersenen. In totaal gaan enkele duizenden pasgeboren baby’s gescand worden, alsmede zo’n vijfhonderd foetussen. De onderzoekers hopen dat de atlas straks laat zien of er in het prille brein al afwijkingen te zien zijn die zich in de loop van de tijd ontwikkelen tot bijvoorbeeld autisme, schizofrenie of depressie. Ook hopen ze een antwoord te krijgen op de vraag wat de gevolgen voor het brein zijn van vroeggeboorte of van schade die tijdens de geboorte aan het brein ontstaat.

Daarnaast gaan onderzoekers de scans koppelen aan klinische informatie, genetische informatie en gedragsinformatie waardoor een compleet beeld ontstaat van wat het verschil is tussen een normale en een abnormale hersenontwikkeling.