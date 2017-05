Bacteriedodend plasmapapier

Amerikaanse wetenschappers maken bacteriedodend papier. Het is voorzien van een aluminium patroontje dat een voor microben schadelijk plasma opwekt. Doordat het materiaal flexibel, schaalbaar en relatief goedkoop is, denken de onderzoekers aan toepassing in bijvoorbeeld zichzelf ontsmettende wegwerpkleding en toetsenborden. Gerda Bosman vertelt er vanmiddag over in Nieuws en Co.

Plasma’s ken je van tl-balken en plasmatv’s. Ze bestaan uit een gas met positief geladen deeltjes (ionen) en het geleidt elektriciteit. Plasma’s zenden uv-licht uit en de ionen in het gas zetten allerlei chemische reacties in gang waarbij onder meer ozon ontstaat. Dit is zeer schadelijk voor microben. Ontsmetten met plasma heeft als groot voordeel dat het bij lage temperaturen kan en er geen chemicaliën nodig zijn.

Ontsmettende werking Praktische toepassing van plasma als ontsmettingsmiddel komt een stap dichterbij met een techniek die in vakblad PNAS verschijnt. De door Amerikaanse wetenschappers ontwikkelde techniek maakt gebruik van twee laagjes papier waarin aluminium verwerkt zit. Het bovenste laagje heeft een uit zeshoeken opgebouwd honingraatpatroon. Staan de laagjes onder stroom, dan ontstaat in het papier en aan de randen van de zeshoekjes een plasma. Papier is het perfecte materiaal, zo denken de onderzoekers, want het kan goed tegen hitte en het voert, doordat het poreus is, hitte af en gas aan.

Het bacteriedodende plasmapapier werkt bijzonder goed, zo blijkt. In experimenten doodde het in dertig seconden 99 procent van bacteriën van de soort Saccharomyces cerevisiae en 99,9 procent van de Escherichia coli bacteriën. En dat zonder de bacteriën aan te raken. Het materiaal werkt ook ontsmettend als er druppeltjes met microben op worden gespoten (zoals met niezen zou gebeuren), als het gebogen en gevouwen wordt.