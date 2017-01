Bacteriofagen die antibioticaresistentie verspreiden

Resistentie tegen antibiotica baart artsen en wetenschappers al enige jaren grote zorgen. Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor steeds meer antibiotica. De Amerikaanse overheidsorganisatie CDC publiceerde vorige week een verontrustend verslag. In augustus vorig jaar werd een vrouw met een door de bacterie Klebsiella pneumoniae geïnfecteerde wond opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis. Geen enkel antibioticum bleek aan te slaan en ze overleed. Uit tests bleek dat de bacterie resistent was tegen 26 soorten antibiotica.

De roep om alternatieven voor antibiotica is groot. Vorige week werd bekend dat een Amerikaanse vrouw overleden was aan een bacterie met resistentie voor 26 soorten antibiotica. Een hoopvolle oplossing komt van bacteriofagen, virussen die bacteriën doden. Maar nieuw onderzoek laat zien dat ook dit niet zonder gevaren is.

Een studie die vandaag in vakblad mBio verschijnt werpt licht op een ander potentieel gevaar van bacteriofagen: ze kunnen de verspreiding van antibioticaresistentie bevorderen. Bacteriën dragen naast het DNA in hun chromosomen plasmiden met zich mee. Dat zijn kleine circulaire DNA-moleculen die onafhankelijk delen en overgedragen worden tussen bacteriën. Zo draagt de ene bacterie handige eigenschappen over op de andere. Dat kan ook gaan om antibioticaresistentie. Bacteriofagen zorgen ervoor dat bacteriën openbreken, waardoor ze sterven. Hierbij stroomt hun inhoud naar buiten. Op die manier kunnen ook plasmiden naar buiten stromen en opgepikt worden door andere bacteriën.

Gevallen als deze tonen de ernst van het probleem aan. Wetenschappers zijn dan ook naarstig op zoek naar alternatieven voor antibiotica. Een mogelijke oplossing komt van bacteriofagen. Eind vorig jaar besteedde De Kennis van Nu uitgebreid aandacht aan deze bacteriedodende virussen . Vanwege de specificiteit en de mogelijkheid mee te evolueren met bacteriën, lijkt de bacteriofaag een ideaal alternatief voor antibiotica. Toch wordt faagtherapie nog niet toegepast in de EU. Dat heeft er vooral mee te maken dat juist de veranderlijkheid van de bacteriofagen het lastig maakt om ze te vatten in wetgeving.

Vervolgexperimenten met SUS2 lieten zien dat de bacteriofaag in staat is om uitwisseling van antibioticaresistentie tussen soorten te stimuleren. Ze voegden SUS2 toe aan een mengsel van E. coli bacteriën die resistent waren voor het antibioticum kanamycine en Bacillus bacteriën zonder resistentie. Dit resulteerde in een duizendvoudige toename van resistente Bacillus bacteriën ten opzichte van een controle zonder bacteriofagen.

Nare bijwerking

Keen en collega’s onderzochten ook wat van deze bacteriofagen superverspreiders maakt. SUS1 en SUS2 bleken geen enzymen aan te maken die andere fagen gebruiken om bacterie-DNA in kleine stukjes te knippen. Zo komen intacte plasmiden vrij als de bacteriën openbarsten. De onderzoekers denken dat superverspreiders een belangrijke rol spelen in de evolutie van bacteriën.

Versnelde verspreiding van antibioticaresistentie zou een bijzonder nare bijwerking zijn van fagentherapie. Toch zien Keen en collega’s in hun resultaten geen reden om verder af te zien van experimenten ermee. Ze wijzen er wel op dat het belangrijk is om potentiële therapeutische bacteriofagen eerst te screenen. Zo kan voorkomen worden dat superverspreiders ingezet worden in de strijd tegen bacteriën en hen zo helpen in de wapenwedloop met de geneeskunde.

