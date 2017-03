Bedwantsen met klimtalent

Door twee verschillende bedwantsen los te laten in bakjes met steile zijkanten die door ongediertebestrijders worden gebruikt - zogenaamde ‘pitfall traps’ - heeft een onderzoeksteam van de Universiteit Sains Malaysia aangetoond dat niet elke bedwantssoort even goed klimt. Dit onderzoek kan helpen bij het effectiever bestrijden van de jeuk veroorzakende beestjes.

De Cimex Hemipterus, die alleen in tropische klimaten gedijt, bereikte vaker de rand van de pitfall trap dan zijn soortgenoot, de Cimex Lectularius, die vooral in gematigde temperaturen leeft. De onderzoekers gebruikten vier verschillende professionele vallen en bij allemaal was de tropische C. Hempterus succesvol en de C. Lectularius niet.





