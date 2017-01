Bekijk hoe echte planeten om een ster draaien

Ster HR 8799 is een van de bijzonderste sterren aan onze hemel. Niet alleen is hij met het blote oog zeer helder aan de hemel te zien, er draaien ook vier reusachtige planeten omheen. Meer dan de moeite waard om er een filmpje van te maken, dacht een Amerikaanse astronomiestudent.

Jason Wang, de student in kwestie, is zeven jaar bezig geweest om de talloze foto’s die de W.M. Keck Hawaïaanse telescoop van de ster maakte achter elkaar te zetten. Het resultaat is dit mooie filmpje: