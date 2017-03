Bekijk real time wereldwijde cyberaanvallen

Criminaliteit vindt steeds vaker plaats via het internet. Om een idee te krijgen van de omvang van wereldwijde cyberaanvallen ontwikkelde het Amerikaanse bedrijf Norse Corp. een kaart die dit in real time visualiseert.

Russische hackers zouden de computers van de Amerikaanse Democratische Partij hebben gehackt om de verkiezingen te beïnvloeden. Ook uitte het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Rob Bertholee, zijn bezorgdheid over de toename van cyberaanvallen vanuit Rusland, China en Iran op Nederlandse doelen. Norse Corp, een Amerikaanse bedrijf in de cyberveiligheid, ontwikkelde in 2014 een kaart die cyberaanvallen over de hele wereld in real time laat zien. De kaart geeft een indicatie welke landen via het internet worden aangevallen en waar deze aanvallen vandaan komen. Hoewel maar een fractie van alle cyberaanvallen getoond wordt, geeft dit toch een erg angstaanjagend beeld van de omvang van cybercriminaliteit.

Aanvallen registreren met antivirusprogramma Norse Corp gebruikt 8 miljoen sensoren van over de hele wereld die samen een groot netwerk vormen. Bij Kaspersky, een van de grootste leveranciers van antivirussoftware ter wereld gebruiken ze soortgelijke sensoren. Jornt van der Wiel is veiligheidsonderzoeker bij dit bedrijf en legt uit hoe deze sensoren werken. ‘Ons antivirusprogramma heeft verschillende componenten die aanvallen registreren. Deze cyberaanvallen vinden dus plaats op computers van onze klanten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kijkt een antivirusprogramma niet alleen of een bestand slecht is of niet, maar ze registreren ook van alles. Bijvoorbeeld, is er een aanval gedetecteerd? Waar kwam deze vandaan? Op wie was deze gericht? Wat voor soort aanval was het? etc. Al deze informatie wordt, indien de eindgebruiker hiermee toestemt, geanonimiseerd naar ons toegestuurd.’ Kaspersky maakt met de informatie van de sensoren ook een kaart waarop aanvallen real time te zien zijn.

Nederland één van de grootste hackerslanden ter wereld? Wie een tijdje een cyberaanvallenkaart in de gaten houdt, ziet dat uit Amerika de meeste aanvallen komen. Maar de Verenigde Staten zijn ook het favoriete doelwit van andere landen. Wat ook opvalt, is dat er veel aanvallen uit Nederland afkomstig zijn. Hebben wij dan zoveel hackers in dit land? Dit is niet het geval aldus Van der Wiel. “De reden dat er zoveel aanvallen uit Nederland komen, heeft te maken met de infrastructuur die hier staat. Nederland heeft een aantal belangrijke internetknooppunten, waardoor er ook veel hostingbedrijven zijn”. Een hostingbedrijf is een aanbieder van webruimte en webdiensten. Servers zijn de computers die programma’s draaien voor het aanbieden van deze webruimte. In Nederland staan veel van deze servers die door criminelen gebruikt worden om hun aanvallen uit te voeren. Van der Wiel: ‘Aanvallen komen nooit direct van de aanvaller. Als wij zien dat iemand geïnfecteerd wordt via het web, dan zien we waar de aanval vandaan komt. Dat kan een server in Nederland zijn, maar dat wil niet zeggen dat er een Nederlander achter zit. Het kan ook een Rus zijn’.