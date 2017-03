Het beleid om de 2,5 miljoen ganzen in toom te houden die elk jaar op de Nederlandse boerderijen neerstrijken, heeft geen effect gehad. Na hun broedseizoen in Scandinavië en Siberië komen de ganzen hun buikje vol eten aan de sappige groene grasvelden, wat de boeren handenvol geld kost. Wetenschapsjournaliste Nienke Beintema vertelt erover in radioprogramma 'De Ochtend'.