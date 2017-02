Bijna zover: een app waarmee je zelf huidkanker kunt screenen

Een slimme computer kan de beginnende symptomen van huidkanker herkennen en signaleren. Amerikaanse onderzoekers van Stanford University zijn daarin geslaagd.Wetenschapsjournalist Gerda Bosman vertelde er vandaag over bij Nieuws en Co (Radio 1).

Gerda Bosman over de Moedervlekkenscanner

Net als een dokter die je huid bekijkt bij een eerste intake, lieten de wetenschappers de computer verschillende foto’s van moedervlekken zien. De onderzoekers denken over vijf jaar een app te kunnen ontwikkelen die door het maken van foto’s ons kan vertellen of we een bezoekje moeten brengen aan een dermatoloog. Een eerste intake met je smartphone dus.