Bijzonder: deze slang heeft een smiley-huid

Niet iedereen zou meteen geneigd zijn om slangen aan schoonheid te koppelen. Maar naast de uitzonderlijke kleur die slangen kunnen aannemen, lijken sommige patronen op de huid van deze koudbloedige dieren zo gedetailleerd dat je je stiekem (maar onterecht) afvraagt of ze er niet door mensen opgeschilderd zijn.

Dat geldt eveneens voor deze albino koningspython, die schijnbaar drie lachende emoticons op zijn witte huid lijkt te hebben. Hoewel dergelijke albino-pythons soms vaker een “gezichtje” op hun huid hebben, beweert de eigenaar dat hij de eerste is die een slang met drie lachende smileys heeft gekweekt.

Zijn die smileys op de slang nu puur toeval of kon de Amerikaan ze doelbewust kweken? “Dat is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden,” zegt Esther Dondorp, collectiebeheerder reptielen en amfibieën bij Naturalis Biodiversity Center. “Wat in ieder geval vaststaat is dat, hoewel binnen een slangensoort dezelfde patronen terugkomen, elke slang zijn eigen unieke huidpatroon heeft. Daarom kunnen bijvoorbeeld dit soort bijzondere tekeningen ontstaan. Maar hoe deze mutaties onder slangen precies tot stand komen is zelfs onder onderzoekers een punt van discussie.”