Biologische klok van blauwalg ontrafeld

Veel organismen hebben een biologische klok. Wij mensen, maar ook bacteriën die al veel langer bestaan dan wij. Onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht keken in de biologische klok van de oeroude cyanobacterie, beter bekend als blauwalg, en kwamen erachter hoe die klok tikt. Deze bacterie maakte een miljard jaar geleden als eerste via fotosynthese de zuurstof die wij nu ademen.

Veel organismen gedragen zich ’s nachts anders dan overdag. Dat geldt niet alleen voor ons mensen, maar ook voor andere organismen, zoals de cyanobacterie. De biologische klok van de blauwalg zorgt ervoor dat hij overdag aan de oppervlakte drijft en zich ‘s nachts weer laat zakken. Overdag moet hij aan de oppervlakte zijn om gebruik te kunnen maken van zonlicht, dat hij nodig heeft om via fotosynthese zuurstof te produceren uit koolstofdioxide. Als de nacht valt, gaat de bacterie weer dieper het water in, om het risico te verkleinen dat hij wordt opgegeten.

De drie eiwitten waar het om gaat zijn KaiA, KaiB en KaiC. Samen vormen zij een ingenieus systeem waarbij deze bouwsteentjes als radertjes en tandwieltjes in een horloge met elkaar samenwerken. Zelfs als deze bouwsteentjes uit de bacterie worden gehaald en in een reageerbuis worden gestopt, laten ze deze samenwerking nog zien.

Jarenlang is aangenomen dat de bacterie simpelweg reageert op zonlicht, maar later ontdekten onderzoekers dat de bacterie al in beweging komt nog vóórdat het licht is. Er moet dus een mechanisme aan het werk zijn dat de bacterie laat weten dat het licht gaat worden. Een jaar of 10 geleden hebben Japanse onderzoekers aangetoond dat het om een biologische klok gaat. Zij ontdekten ook dat dit mechanisme bestaat uit drie eiwitten, maar tot op heden was nog niet duidelijk hoe die samen als klok functioneren.

Zuurstof genereren op Mars

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, onder leiding van hoogleraar Albert Heck, verlaagden de temperatuur om de reactiesnelheid te vertragen en konden op deze manier het proces nauwkeurig volgen. Op verschillende tijdstippen kon de stand van de eiwitten worden bekeken en zo was het mogelijk om het proces in kaart te brengen over de gehele cyclus van ongeveer 24 uur.

Dit mechanisme is minder gecompliceerd dan de biologische klok van de mens, maar daardoor niet minder geavanceerd. Het is niet voor niks dat de cyanobacterie al miljarden jaren bestaat. Door dit mechanisme te doorgronden komen we meer te weten over de natuur; het kan bijvoorbeeld gebruikt worden in een synthetische cel om leven na te bootsen. Het leert ons ook veel over de bacterie zelf en hoe deze zuurstof produceert. Dat zou dan weer toegepast kunnen worden om zuurstof te genereren op plaatsen waar geen zuurstof is, zoals Mars.