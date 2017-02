Bosbranden bestuderen vanuit de lucht

Waar de meeste mensen ervoor wegvluchten, zoekt fysisch geograaf Guido van der Werf van de Vrije Universiteit bosbranden juist op. ‘We rijden rond in het veld en als we een brand zien, gaan we er op af,’ vertelt hij. ‘Vervolgens vliegen we met een drone door de rookpluim en verzamelen we gegevens door luchtmonsters te nemen. Op de grond analyseren we de samenstelling van de rook. Die verschilt per brand. In Indonesië zitten bijvoorbeeld veel meer roet en fijnstof in de rook dan bij andere branden.’ Bosbranden, en de rook die erbij vrijkomt, zorgen elk jaar voor grote problemen in Indonesië en leggen in grote gebieden het leven nagenoeg stil.

Ontbossing

Voor zijn onderzoek gebruikt Van der Werf naast drones ook satellietbeelden en computermodellen. Zo stelt hij vast hoeveel natuurbranden er woeden en waar. Ook kijkt hij hoeveel biomassa er de lucht in gaat en kan hij daarmee een schatting maken van de bijdrage van de branden aan de CO2 uitstoot. ‘Ongeveer 5 a 10 procent van de CO2 komt van bosbranden,’ zegt Van der Werf. ‘Zijn er in een jaar meer branden, dan neemt ook de groeisnelheid van CO2 in de atmosfeer toe.’

Waar het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, is de ene brand is de andere niet. Van der Werf: ‘de savannegebieden in Afrika staan elk jaar in brand (het is zelfs een manier van natuurbeheer), maar de uitstoot is relatief laag en wordt gecompenseerd doordat de vegetatie na de brand weer groeit en CO2 opneemt. Staat een tropisch bos in brand, dan komt er veel meer CO2 bij vrij die ook in de atmosfeer blijft.’

Van der Werf bekijkt de aarde nu twintig jaar vanuit de lucht. In die tijd heeft hij heel wat zien veranderen. ‘In Afrika is het aantal branden verminderd,’ vertelt hij. ‘Dat komt doordat er steeds meer savannelandschap verandert in landbouwgrond. In tropische bossen zie je de branden steeds verplaatsen naarmate het ontbossingsfront verder het oerwoud in gaat. Brand in tropisch bos wijst namelijk op ontbossing. Om het bos te verwijderen op moeilijk te bereiken plaatsen wordt het in brand gestoken. Is het eenmaal landbouwgebied, dan brand het niet meer.’