Botten printen en weer laten aangroeien

Een kunstheup of een kunstknie implanteren is tegenwoordig heel normaal. Maar dan zit er wel een 'vreemd object' in je lijf. Met het risico op een infectie. Wetenschappers van de TU Delft hebben daarom een nieuwe techniek bedacht waarbij botten weer kunnen terug groeien!

Het grootste nadeel van de implantaten die nu gebruikt worden is dat er regelmatig infecties optreden. Amir Zadpoor onderzoekt daarom of het mogelijk is om een antibacteriële coating op 3D print protheses aan te brengen, waardoor er minder snel infecties ontstaan. Ook zoekt hij naar mogelijkheden om het lichaam zelf de implantaten te laten vervangen voor opnieuw aangroeiend (eigen)botweefsel. Dat klinkt als science-fiction, maar hij verwacht dat het in de toekomst toch echt gaat gebeuren.