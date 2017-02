Bouw je eigen bio-bot

Wetenschappers van de University of Illinois doen al een tijdje onderzoek naar zogenaamde bio-bots. Dat zijn robotjes die bestaan uit synthetische materialen en levende cellen. Eerder maakten ze al zo’n robotje dat met hartcellen werkt. Het robotje beweegt, maar doet dat ongecontroleerd in het ritme van de hartslag. Hierna bouwden ze iets vergelijkbaars met spiercellen die samentrekken als ze een elektrisch pulsje krijgen. Het robotje kreeg een aan- uitknop. De volgende versie had een spier die samentrekt als je er met blauw licht op schijnt. Dit is gunstig, omdat je licht op een specifieke plek kunt schijnen en hiermee het robotje kunt sturen.

Kort door de bocht komt het bouwen van de robotjes op het volgende neer. Met een 3D printer print je een mal en een skelet. In de mal laat je spiercellen groeien in een ringvorm. Dit levert een ringvormige spier op. Het skelet bestaat uit een flexibel staafje tussen twee pootjes. Je spant er de spier omheen en laat de spiercellen een aantal dagen om de pootjes groeien. Hierna is het bio-robotje klaar.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen vorig jaar al in vakblad PNAS en vorige week een stap-voor-stap handleiding voor het maken van het robotje in Nature protocols. Hierbij hebben ze ook de benodigde 3D tekeningen voor iedereen toegankelijk online gezet. Dat maakt het mogelijk om zelf ook aan de slag te gaan met de robotjes. Tenminste, als je over het juiste lab beschikt.

Het robotje is kleiner dan een centimeter. Als je er met blauw licht op schijnt, trekt het spiertje de pootjes van het skelet naar elkaar toe. Plaats je het robotje onder blauwe lichtflitsen, dan kruipt het robotje schokkerig en langzaam door een petrischaal. Voor een leek ziet het er nog niet zo indrukwekkend uit. Maar met dit bouwplan is veel meer te doen. De onderzoekers maakten zelf al skeletten waar je twee of vier spieren aan kunt hangen. Hiermee kun je in een gecontroleerde richting bewegen of sturen.

Bio-bots zijn handig omdat ze snel kunnen reageren op signalen uit hun omgeving. Dat moet ze uiteindelijk geschikt maken voor toepassing in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, beveiliging en het milieu. Denk bijvoorbeeld aan robotjes die gif kunnen detecteren, er naartoe lopen of zwemmen en vervolgens stoffen vrijlaten die het neutraliseren. Vervolgstappen in het onderzoek moet de bio-bots uitrusten met onder meer zenuwcellen voor het doorgeven van signalen en endotheelcellen voor het maken van bloedvaten. Zo kunnen ze ingewikkelder biologische machines bouwen. De spieren van deze biologische robots zijn er alvast.

