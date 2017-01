Brouwen in je darmen

Een zeldzaam syndroom verandert gezonde darmen in een borrelende microbrouwerij. Letterlijk. Patiënten produceren alcohol in hun eigen lichaam. In zulke grote hoeveelheden dat ze er stomdronken van kunnen worden.

In november 2009 strompelde een 61-jarige man de Eerste Hulp van een ziekenhuis in Texas binnen. Hij wankelde en sprak met dubbele tong, maar zwoer hij dat hij niet gedronken had. Een alcoholtest deed anders vermoeden: het alcoholpromillage in zijn bloed was 3.7. Meer dan vier keer het wettelijke maximum in de VS, 0.8.

Volgens zijn vrouw was hij was wel vaker ineens katjelam, zonder ook maar een druppel te hebben aangeraakt. Zo vaak dat ze met een blaasapparaat zijn alcoholpromillage was gaan bijhouden. Hoge waarden als deze blies hij regelmatig.