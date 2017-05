Dankt Homo technologicus z’n succes aan zijn werkgeheugen?

Hoe werkten de hersenen van vroege mensachtigen? Een Homo ergaster van anderhalf miljoen jaar oud in de MRI scanner leggen gaat ‘m niet worden. Maar je kunt natuurlijk wel naar de hersenen van proefpersonen kijken terwijl ze de technologie maken die toen werd gebruikt: stenen werktuigen. De resultaten wijzen op een centrale rol voor het werkgeheugen in het succes van onze soort.

Neuroarcheologie, zo heet de tak van wetenschap die probeert te achterhalen wat er in de hersenen van onze voorouders omging. De oerhersenen zelf onderzoeken is onmogelijk - aapmensen zijn al lang dood, hun hersenen vergaan. Wetenschappers vallen daarom terug op indirecte methoden. In een studie die vandaag in vakblad Nature Human Behaviour verschijnt, namen ze de hersenen onder de loep van proefpersonen die twee typen oerwerktuigen maakten.

Overuren voor werkgeheugen

Uit de hele exercitie komt het werkgeheugen als belangrijke succesfactor voor vroege mensachtigen naar boven drijven, stellen de auteurs. Dit type geheugen gebruik je vooral om tijdelijk belangrijke informatie op te slaan. In dit onderzoek gebruikten de proefpersonen het werkgeheugen voor het maken van ingewikkelde werktuigen waarmee ze nieuwe voedselbronnen konden aanboren. En dat was nodig ook, want in die tijd werd het klimaat minder voorspelbaar en werd het moeilijker om aan voedsel te komen. Vervolgens was een verbeterd werkgeheugen nuttig voor het ontwikkelen van ander complex gedrag en uiteindelijk taal.

Of het allemaal in deze volgorde is gebeurd, is lastig te zeggen. Omdat we de evolutie moeilijk over kunnen doen, zal het onderzoek naar onze oorsprong misschien altijd een kip-ei discussie blijven.