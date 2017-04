De Ice Cold Case van George Maat

George Maat is elke week te zien in de rubriek ‘De anatomische les’ van De Kennis van Nu. In 2000 wist de forensisch antropoloog de raadselachtige zaak van ‘de man in de gracht’ op te lossen.

Op 7 september 2000, kort na half zeven ’s avonds, belt een inwoonster van Zaandam de politie om melding te maken van een drijvend lichaam in een gracht achter haar huis. Ze twijfelt of het een pop betreft of misschien toch een echt mens. Het gezicht is bedekt met algen en ligt onder water, terwijl beide handen uit het water steken. Uit het linkeroor stroomt een bloedachtige vloeistof. Andere omwonenden hebben het lichaam ook gezien maar hadden zich slechts gestoord aan het feit dat er maar van alles in de gracht wordt gedumpt, zoals nu weer een etalagepop, en schonken er verder geen aandacht aan. Met behulp van duikers wordt het lichaam een paar uur na de melding uit het water gehesen. Geen pop, maar een echt mens dreef daar al een paar dagen midden in een woonwijk.

Wie is deze man en hoe komt hij daar in een Zaanse gracht terecht? Deze vragen kwamen zeventien jaar geleden op het bordje van professor George Maat terecht toen hij als forensisch antropoloog werkzaam was voor het Nederlands Forensisch Instituut. Maat is een verteller in de categorie Sir David Attenborough, geen wonder dat hij volle collegezalen trekt. Ook televisiekijkers kunnen tegenwoordig genieten van zijn karakteristieke colleges: in het programma De kennis van nu is hij wekelijks te zien in de rubriek ‘De anatomische les’.

De casus over de man in de gracht heeft Maat gedetailleerd opgeschreven in het wetenschappelijke boek Forensic Anthropology: Case Studies from Europe. Co-auteur van het hoofdstuk is toenmalig hoofdinspecteur van politie van de regio Zaanstreek-Waterland. De eindredacteur van het boek geloofde in eerste instantie niet dat Maat werkelijk had samengewerkt met Jaap (in het Engels: James) Bond. ‘This is not a joke!’ e-mailde Maat geamuseerd terug.