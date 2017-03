Onder sterrenkundigen heerst opwinding omdat ze voor het eerst gigantisch grote bollen waterstofgas hebben waargenomen. Deze bollen cirkelen om hele jonge sterrenstelsels. Waarom zijn ze zo interessant? Wetenschapsjournalist George van Hal legt het uit in radioprogramma De Ochtend.

De jonge sterrenstelsels zijn eigenlijk net als de Melkweg, ons sterrenstelsel. Het zou goed kunnen dat onze eigen Melkweg miljarden jaren geleden ook zo’n grote bol gas om zich heen had hangen. Misschien kwam het gas waaruit onze zon ontstond ooit wel uit zo’n gasbol!

Het werkt namelijk zo: een ster ontstaat als gas zich heel fijn samenpakt, totdat de boel in de fik vliegt en een ster ontbrandt. Maar waar dat gas dan precies vandaan komt was eerst nog geen aanwijzing voor. Het zou best eens kunnen dat de waterstofgas bollen dit leveren.