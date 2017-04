De eindtijd die maar niet komt

Gaat dit jaar een atoomoorlog de Apocalyps inluiden? Als je de voorspellingen op diverse aan de eindtijd gewijde websites erop naslaat, is het binnenkort zover. Dat de eindtijd nu toch echt voor de deur staat, is echter niets nieuws, vertelde godsdienstsocioloog Hijme Stoffels vandaag in Nieuws en Co.

De Apocalyps is van alle tijden. Talloze keren is het einde van de wereld voorspeld. De Jehova’s getuigen dachten dat het in 1914 zou gebeuren en later opnieuw in 1975. De laatste voorspelling van de Amerikaanse evangelist Harold Camping wees 21 maart 2011 aan als het einde der tijden. Eerder had hij al voorspellingen gedaan voor 21 mei 1988 en 7 september 1994. Voor profeten is het niet uitkomen van hun voorspelling op z’n minst sneu. De rest van de wereld haalt opgelucht adem. Dat verklaart waarom het fenomeen zo fascineert. ‘Aan de ene kant weet je dat het flauwe kul is,’ zegt Hijme Stoffels. ‘Aan de andere kant denk je: ‘stel nu dat het waar is?’’ Stoffels is hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de VU. Komende vrijdag wijdt hij zijn afscheidsrede aan groepen die een eindtijd voorspelden die niet kwam.

Wraakmotief Stoffels ziet het aankondigen van een spoedige eindtijd als een manier om een boodschap kracht bij te zetten. ‘Je kunt op een zeepkist gaan staan en roepen dat het einde der tijden in 3017 aanbreekt, maar dan luistert er niemand naar je,’ zegt hij. ‘Als je zegt dat het binnenkort gebeurt, dan is het gevoel van urgentie veel groter.’ Of mensen hier vervolgens in meegaan, hangt af van het milieu waarin ze verkeren. ‘Als je in een milieu bent opgegroeid waarin de bijbel als heilig boek wordt gezien, dan ben je gevoeliger voor een charismatisch persoon die met concrete voorspellingen komt.’ Het grootse einde dat aanstaande is, speelt net als het mythische begin een belangrijke rol in zowel het jodendom en het christendom als de islam. In de verhalen is het een klein clubje rechtvaardigen dat na een periode van rampspoed een volmaakte wereld wacht. ‘Er is vaak sprake van een wraakmotief,’ zegt Stoffels. Wat de gelovigen nu moeten verduren, zal in de toekomst worden rechtgezet. De immer aanstaande eindtijd fungeert ook als verdedigingsmechanisme tegen de boze buitenwereld. Stoffels: ‘In iedere kritische opmerking kun je het werk van Satan zien.’