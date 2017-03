De mens maakt nieuwe mineralen

Als archeologen over een miljoen jaar resten uit onze tijd onderzoeken, vinden ze ook zogenaamde 'man-made-minerals'. Het blijkt namelijk dat onze bedrijvigheid zorgt voor het ontstaan van allerlei nieuwe mineralen.

Mineralen ontstaan wanneer deeltjes van dezelfde stof samenklonteren in een kristalstructuur. Dat gebeurt niet alleen in de natuur, maar ook op door mensen gecreëerde plekken. Diederik gaat samen met mineraloog Mariëtte Wolthers op zoek naar nieuwe mineralen in een parkeergarage.