Wetenschappers bediscussiëren al een eeuw of we aan een schedel kunnen zien of de eigenaar rechtop liep. De conclusie blijkt ja te zijn: de schedel verraadt hoe je loopt. Deze kennis is voor onderzoek naar evolutie. Wetenschapsjournalist Nienke Beitema vertelt meer in radioprogramma ‘De Ochtend’.

Onderin de schedel zit een gat, waar het ruggenmerg aan de hersenen vastzit. De positie van dit gat kan aangeven of het dier of mens rechtop liep. Bij ons zit het gat in het midden en bij gorilla’s en chimpansees bijvoorbeeld ook. Bij honden en paardenschedels zit het gat veel verder naar achteren, net als bij de schedel van de das die rechtsonder te zien is.

Weggehoond De Australiër Raymond Dart trok deze conclusie over schedelgaten en tweebenigheid al in 1925, maar werd hierop door zijn collega’s uitgelachen. Ze vonden zijn visie te ongenuanceerd: er moest ook naar heupen, knieën en voeten van fossielen worden gekeken om iets te kunnen zeggen over voortbeweging. De discussie bleef echter leven.