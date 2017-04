De snelste zwemrobot van zacht materiaal

Flexibele, draadloze en duurzame instrumenten zijn voor onderzoek op grote diepte erg handig. Onderzoekers maakten daarom een zwemrobot van zacht materiaal die zonder motor drie uur lang zelfstandig kan rondzwemmen. De zwemrobot is de snelste in zijn soort.

Het is niet bepaald het breken van de geluidsbarrière, maar met 6.4 centimeter per seconde heeft dit apparaatje toch een snelheidsrecord te pakken. De “vis”, gebaseerd op een manta-rog, is gemaakt van elastisch polymeer, siliconen en stroomgeleidende hydrogel en is voor veldonderzoek onder water stukken handiger dan apparaten gemaakt van harde materialen.