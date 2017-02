Deze kamer voorziet al je apparatuur draadloos van stroom

Een door Walt Disney gefinancierd onderzoek slaagde erin om een kamer te creëren die al je elektronica op een draadloze manier van elektriciteit voorziet.

Misschien ken je wel die tafels of lampvoetjes waarop je sommige mobieltjes draadloos kunt opladen. Of misschien heb je al eens gehoord van experimenten met elektrische auto’s die hetzelfde doen. De Disney Research Hub, een door Walt Disney gefinancierd netwerk van onderzoekslaboratoria, gaat nu nog een stapje verder. De onderzoekers creëerden een kamer waarin geen enkel stopcontact meer nodig is. Alle elektronica in hun filmpje werken op elektriciteit die met behulp van elektromagnetische velden aangemaakt wordt. Hun paper over deze uitvinding werd in het wetenschappelijke Tijdschrift Plos One gepubliceerd.

Zo werkt de draadloze elektriciteitskamer

Dat zogenaamde inductieve of draadloos opladen ziet er niet alleen erg science-fiction-achtig uit, het kan je ook van een aantal dagelijkse kleine ergernissen verlossen. Denk maar aan het zoeken naar een stopcontact, het vinden van een geschikte oplaadstekker, of kabels die in de war raken. Ook Nicolas Tesla, de beroemdste ingenieur uit de geschiedenis, vond het een fascinerend idee. Een aantal aanpassingen aan je kamer zul je wel moeten maken. Allereerst moeten je muren en plafond van aluminium zijn en zul je een koperen paal in het midden van de kamer moeten tolereren. Die paal wordt onder stroom gezet en stuurt via mini-condensatoren elektromagnetische velden de kamer in. Het zijn deze velden die een elektrische spanning opwekken in al je elektronische apparaten. De aluminium-muren houden de elektromagnetische velden mooi binnen de kamer.

Niet elk toestel is geschikt In het filmpje en in theorie ziet dat er allemaal mooi uit. Maar in werkelijkheid zijn er nog wel problemen met die elektriciteitsopwekking van elektronica. Allereerst moeten al de toestellen over een spoel beschikken die de magnetische velden in elektriciteit kunnen opwekken. “En ten tweede werken veel elektronische apparaten niet met dezelfde elektrische spanning of voltage,” zegt accu-expert Erik Kelder (TU Delft). “Als je toestel niet de juiste spanning ingevoerd krijgt, kan het zijn dat het niet werkt of dat de batterij of andere geleidende onderdelen van je apparaat beschadigd worden. Dat geldt ook bij elektromagnetische inductie opgewekte spanning.” Volgens Kelder is het wel onwaarschijnlijk dat je toestel opeens in brand zal vliegen. “Ik kan me amper voorstellen dat er nog elektronica bestaan waarbij geen kooi van Faraday ingebouwd is.”