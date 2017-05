Deze printer print kleur zonder kleurstof

Voor het eerst hebben onderzoekers een laserprinter ontwikkeld die geen inkt of andere kleurstoffen nodig heeft om kleur te printen. De printer doet dit door op nano-niveau de structuur van het printmedium te veranderen. Door structuren achter te laten met een bepaalde grootte en afstand worden alleen die kleuren gereflecteerd die gewenst zijn.

Het is iets wat in de natuur al voorkomt; dieren die in plaats van pigment ‘structurele’ kleuren gebruiken in hun huid. Dat betekent dat hun huid – maar dat kunnen ook veren, haren of exoskeletten zijn – op nano-niveau een structuur heeft die alleen een bepaalde kleur licht reflecteert. Een mooi voorbeeld is de pauw, die nog een andere leuke eigenschap van structurele kleuren laat zien; de kleuren van de veren kunnen veranderen als je er van verschillende kanten naar kijkt. Dit optische effect, wat iriseren heet, wordt veroorzaakt door de structuur van de veren en hoe het licht weerkaatst wordt op die structuur.

© By BS Thurner Hof (Photo taken by user BS Thurner Hof) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licens

Printer bootst natuur na De recent ontwikkelde printer maakt gebruik van hetzelfde principe. De laser van de printer maakt structuren op het printmedium, wat in dit geval een dunne laag Germanium is. De structuren zorgen ervoor dat alleen een specifieke lichtgolflengte wordt gereflecteerd. In het kleurenspectrum heeft elke kleur een eigen golflengte, dus zo kan gecontroleerd bepaald worden welke kleur op welke plek zichtbaar wordt. Tot nu toe kan de printer alleen nog bruin,- rood- en blauwtinten produceren, maar daar zeggen de onderzoekers aan te werken.

Printen op hoge resolutie mogelijk De printer werkt op nano-niveau. Hierdoor kan hij op een erg hoge resolutie printen. De onderzoekers spreken van een resolutie van 100.000 dots per inch (DPI). Daarbij moet wel gezegd worden dat er alleen geprint is op speciale, lichtabsorberende materialen. Voor het toepassen op meer gangbare materialen zoals printpapier zou er een speciale film op het papier moeten zitten die het printen mogelijk maakt.