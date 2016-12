Deze wetenschappelijke YouTube-kanalen moet je volgen

Sommige onderwerpen uit de wetenschap zijn lastig te begrijpen. Een video kan dan uitkomst bieden: zo zie je meteen wat de onderzoekers bedoelen. De Kennis van Nu maakt regelmatig video’s bij artikelen, maar wetenschappers doen het zelf ook. Daarom als kijktip voor tijdens de vakantie: vijf leuke Youtube-kanalen met wetenschapsfilmpjes (naast ons eigen kanaal natuurlijk!).

WIRED Wired is een Amerikaans/Brits tijdschrift en focust zich eigenlijk vooral op technologie. Welke nieuwe technologische ontwikkelingen verbazen de wereld nu en welke impact hebben die op onze maatschappij en wetenschap? Je vindt hier niet alleen uitleg over waarom je je boerenkool moet masseren om de smaak te verbeteren, maar ook reviews van de nieuwe MacBook en een video van de gigantische robot die de vleugels van een Boeing bouwt. WIRED is een ontzettend populair tijdschrift en hun video’s zijn zowel informatief als vermakelijk.

WIRED

BeardedScienceGuy Altijd al willen weten hoe je magnetisch slijm maakt, of bubbels van droogijs? Dan moet je echt een kijken nemen op het kanaal van BeardedScienceGuy. In handige en korte ‘how to’ filmpjes legt de maker van dit kanaal je uit hoe je opvallende en grappige gimmicks kunt maken. De meeste video’s besteden ook tijd aan het uitleggen van het mechanisme achter het experiment.

BeardedScienceGuy

MinutePhysics Een populaire manier om ingewikkelde onderwerpen uit te leggen is door het uit te tekenen met een grote stift. MinutePhysics beheerst dat trucje tot in de puntjes. Elke video legt op een toegankelijke en snelle manier verschillende wetenschappelijke problemen of fenomenen uit. Waarom zijn vliegtuigmotoren zo groot? Hoe werken zwaartekrachtsgolven? Wat is de tweelingparadox en hoe los je die op? Een must-follow voor iedereen die geïnteresseerd is in de wat zwaardere onderwerpen binnen de wetenschap.

MinutePhysics

SciShow Elke dag brengt SciShow een nieuwe video uit. De ene keer rondom het thema ‘snelle vragen’, de andere keer over een bizar wetenschappelijk fenomeen. Naast de korte afleveringen maakt het kanaal ook langere video’s, waarin gasten langskomen om bijvoorbeeld een wetenschappelijke quiz te spelen. SciShow geeft kijkers antwoorden op vragen als: waarom kunnen apen niet praten zoals wij? En: waar komt onze muzieksmaak vandaan? Luchtige onderwerpen wisselen serieuze zaken af.

SciShow

Kurzgesagt – In a nutshell Wie niet per se de behoefte heeft om elke dag of elke week op de hoogte gehouden te worden van het wetenschapsnieuws, maar wél graag naar mooie animaties kijkt, kan het beste terecht bij Kurzgesagt. In middellange video’s leggen zij grote wetenschappelijke onderwerpen uit met prachtige geanimeerde beelden. Ze uploaden maar één keer per maand, omdat bij hen kwaliteit boven kwantiteit gaat.

Kurzgesagt

Physics Girl In de wetenschap werken nog steeds een heleboel mannen. Gelukkig zijn er ook vrouwen die de handschoen van de wetenschap willen oppakken op Youtube. Physics Girl is daar een mooi voorbeeld van. Ze legt ons uit hoe touchscreens werken, doet proefjes met kaarsen en legt coole wiskundige trucjes uit. Girlpower!

Physics Girl

CrashCourse Bij dit kanaal kun je niet alleen terecht voor video’s over spannende natuurkundige proefjes: ze behandelen ook de filosofie en games. In CrashCourse volg je filmpjes van ongeveer tien minuten à een kwartier. Je krijgt daarin uitleg over bijvoorbeeld het Pokémon effect of meta-ethiek. Voor de echte natuurkunde die-hards zijn er ook filmpjes te vinden over hoe batterijen en motoren werken.

CrashCourse

Science Friction Films, games en stripboeken nemen vaak een loopje met de natuurkundige wetten. Dit kanaal legt je uit hoe de wetenschap achter de superhelden van Marvel en DC werkt én hoe je dat zelf kan doen. Hoe werken hittezoekende kogels, hoe voorspel je de toekomst en is het mogelijk om echte ‘Spider Sense’ te krijgen? Science Friction weet het, en jij kan het ook leren.

Science Friction

PBS Space Time Matt O’Dowd haalde zijn PhD bij NASA en ging daarna aan de slag voor de universiteiten van Melbourne en Columbia. Nu werkt hij onder andere bij het planetarium van het American Museum of National History in New York en maakt in zijn vrije tijd video’s voor YouTube. Zijn kanaal onderzoekt de grenzen van het heelal en behandelt alles dat buiten onze dampkring gebeurt. Ben jij geïnteresseerd in de wondere werking van het heelal? Dit kanaal vertelt je er alles over.

PBS Space Time

Fluids & Soft Matter UvA Als laatste een kanaal van eigen bodem. Voor het vak ‘Fluids & Soft Matter’ maakten derdejaars natuurkundestudenten aan de UvA video’s om vragen te beantwoorden over dit onderwerp. Soft Matter is een term voor alle materialen die complexer zijn dan kristallen en vloeistoffen, zoals plastic, glas, voedsel en natuurlijk wij zelf. De studenten leggen in hun kanaal onder andere uit waarom koffievlekken een donkere rand krijgen als ze opdrogen en hoe of je kunt verdrinken in drijfzand.

Fluid & Soft Matter UvA