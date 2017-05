Deze zes onderzoeksprogramma’s krijgen een grote subsidie

Zes onderzoeksteams krijgen van het ministerie van OCW miljoenen euro's subsidie. In totaal gaat het om 112,8 miljoen euro, wat uitzonderlijk veel is.

Aangezien innovatie iets is van alle tijden, richt OIKOS zich op de Grieks-Romeinse oudheid. Hoe voltrok het proces van vernieuwing zich in die samenlevingen en wat kunnen we vandaag de dag van leren van de Grieken en Romeinen? Daarnaast willen de classici, onder leiding van Spinozawinnaar Ineke Sluiter, met het programma Anchoring Innovation een bijdrage leveren aan het maatschappelijk denken over innovatie. De resultaten leiden tot een beter begrip van innovatieprocessen van alle tijden.

Innovatie en vernieuwing, wij mensen zijn er gek op. Het kan en moet immers altijd beter. Toch worden niet alle nieuwe ideeën direct omarmd, sommige krijgen een prominente plek in de samenleving en andere verdwijnen onopgemerkt van het toneel. Pas als we een zinvolle samenhang zien tussen het nieuwe en het bekende, wordt een innovatief idee een succes. Dat stellen Nederlandse classici van de landelijke onderzoekschool OIKOS. Zij doen onderzoek naar het concept (ver)ankeren, dus wanneer verankeren een nieuw ideeën of uitvindingen zich daadwerkelijk in de samenleving en is die dus blijvend?

2. De eerste synthetische cel ooit

De afgelopen decennia zijn we in een razend tempo meer te weten gekomen over de werking van onze cellen en hun onderdelen. Maar een echte cel opbouwen met deze onderdelen (oftewel organellen) is de mens nog nooit gelukt.

Om dit voor elkaar te krijgen verzamelt het Basyc-project al de nodige expertise van de Nederlandse Universiteiten. Ook Spinozawinnaars Hans Clevers (eneticus, Universitair Medisch Centrum Utrecht) en Willem Huck (biochemicus, Radboud Universiteit) zijn aan dit project verbonden.

“Een cel kun je niet zomaar als een uurwerk in elkaar zetten, omdat de organellen moeilijk om elkaar op af te stemmen zijn,” zegt Huck tegen De Kennis van Nu. “Maar met dit project gaan we het toch proberen. En in de tussentijd zullen we waardevolle kennis verwerven over de interacties tussen de verschillende celonderdelen. Het project waarvoor ik een Spinoza-premie kreeg heeft vooral een chemische inslag. BaSyc is daarentegen meer interdisciplinair. Onderzoekers uit de chemie, biologie en natuurkunde zullen de handen in elkaar slaan.”

BaSyC – Building a Synthetic Cell