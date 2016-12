Afgelopen lente kwam ‘Casper’ de spierwitte octopus ineens in het nieuws. De octopus was een nieuwe diersoort die op een recordbrekende diepte van 4200 meter leeft in de buurt van Hawaii. Duitse onderzoekers hebben de octopus onderzocht en zijn erachter gekomen dat Casper mogelijk bedreigd wordt door diepzeemijnbouw.