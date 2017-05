Dieselvoertuigen vervuilen veel meer dan emissietest aangeven

Wereldwijd stoten dieselauto’s vijftig procent meer schadelijke stikstofoxiden uit dan toegestaan. Jaarlijks leidt die extra uitstoot tot 38.000 doden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Nature is gepubliceerd.

Het onderzoek richtte zich nadrukkelijk op de uitstoot terwijl de dieselvoertuigen aan het verkeer deelnamen, niet de gemeten uitstoot tijdens emissietests in een lab of op een rollenbank in een garage. De extra uitstoot van stikstofoxiden boven de norm blijkt maar liefst vijftig procent te zijn. 76% hiervan komt van vrachtauto’s en bussen, 24% van lichtere dieselvoertuigen.

Een internationale groep onderzoekers van onder andere de Universiteit van Colorado Boulder (VS), Environmental Health Analytics LLC (VS) en de International Council on Clean Transportation (VS) hebben de stikstofoxide-uitstoot onderzocht in elf grote spelers op de wereldmarkt van dieselauto’s: de EU, de VS, Canada, China, Australië, Brazilië, India, Japan, Mexico, Rusland en Zuid-Korea. Samen zijn deze goed voor tachtig procent van alle dieselvoertuigen.

Werkelijkheid vs. papieren werkelijkheid

Volgens de onderzoekers liggen de oorzaken zowel bij de tests als bij de voertuigen. Testprocedures worden vaak niet correct gevolgd, testapparatuur laat het te vaak afweten en testomstandigheden wijken vaak teveel af van echte omstandigheden in het verkeer. Op de weg variëren rijsnelheden, rijstijlen en omgevingstemperatuur veel meer dan bij tests in een lab of een garage. Daarnaast dragen volgens de onderzoekers ook slecht auto-onderhoud en een slechte motorafstelling bij aan een uitstoot die in werkelijkheid veel hoger is dan in testsituaties.

Al deze factoren bij elkaar hebben een veel grotere invloed dan het probleem met de sjoemelsoftware dat in 2015 voor het eerst bij Volkswagen aan het licht kwam. Sjoemelsoftware zorgt ervoor dat tests lagere emissies aangeven dan in werkelijkheid het geval is.

De onderzoekers pleiten ervoor om ook voor zware voertuigen een strengere emissiestandaard in te voeren en te handhaven. Zo is in de EU sinds 2014 de EU6-standaard van kracht voor lichte dieselvoertuigen, maar deze geldt nog niet voor zware voertuigen. Ten slotte pleiten ze voor het uitvoeren van emissietests onder realistischere omstandigheden.

