Dit bepaalt het sociale gedrag van mieren

Als je buiten wel eens wat zoetigheid hebt gemorst dan weet je dat mieren zelden alleen komen. Komt er wel een alleen, dan volgen er al snel meer. Maar hoe weten de andere mieren nou dat er een feestmaal voor hun klaar staat? Dat komt door feromonen, dat zijn chemische signaalstofjes die worden uitgestoten door de ene mier en worden opgevangen door de andere mier. Hoe dat precies werkt? Daar is nu meer duidelijkheid over.

Het was al wel bekend dat feromonen een belangrijke rol spelen in de groepsdynamiek van mierenkolonies, maar hoe deze uitwisseling van signalen precies werkt was nog onduidelijk. Door een gen uit te schakelen die de geurreceptoren laat functioneren (receptoren kunnen signalen doorgeven) is ontdekt dat deze receptoren essentieel zijn voor het sociale gedrag van mieren.

Asociale mieren

Stap 1 was het uitschakelen van een gen dat ervoor zorgt dat de geurreceptoren werken. Hierdoor ontdekten onderzoekers van de Rockefeller-universiteit in New York dat als de mieren de feromonen niet konden waarnemen zij niet meer konden deelnemen aan de sociale groepsinteracties. In een petrischaaltje werden zowel de normale als de genetisch gemodificeerde mieren losgelaten. De normale mieren clusterden als snel tot een kleine kolonie, terwijl de gemodificeerde mieren zich absoluut niks aantrokken van de andere mieren en hun eigen wandelpad kozen.

Bij een tweede proef werd er een gemodificeerde mier losgelaten met haar eitjes (mier a). Daarnaast werd een groepje normale mieren geplaatst (b) en nog een gemodificeerde mier (c). Op een bepaald moment scheidt de mier met de eitjes een alarmsignaal uit, waardoor de groep (b) geactiveerd wordt en naar haar toe komt. De mier met de eitjes (a) loopt weg en de hele groep volgt haar feromonenspoor. De enige mier die totaal niet reageert is gemodificeerde mier (c).