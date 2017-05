Dit gebeurt er dus als je goudvissen in het wild loslaat

In de Amerikaanse staat Michigan zijn achtduizend goudvissen in een riviertje ontdekt. Het grote aantal doet vermoeden dat de dieren het er erg naar hun zin hebben.

De reden: goudvissen zijn van oorsprong Aziatische karpers die niet in het Nederlandse ecosysteem thuis horen. Daardoor bestaat de kans dat de milieudiensten hun aantallen later niet meer onder controle kunnen houden. Hierdoor wordt de exotische soort een invasieve soort.

De gebeurtenis roept in Nederland herinneringen op aan de man die twee weken geleden nog 75 goudvissen uit het water van de Veenendaalse Brouwersgracht moest halen. De goudwindes, die hij ook in de gracht uitzette, mochten van de rechter blijven. Maar de goudvissen moesten eruit.

Goudvis bedreigt inheemse vissen

Hoe de dieren er precies terecht kwamen weet niemand. Maar hun grote aantal is een sterke aanwijzing dat in het verleden een aantal vissen in het riviertje werden uitgezet en de dieren zich er op grote schaal voortplantten.

Met een oranje kleur lijken goudvissen een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Maar als die roofdieren er niet zijn, of de goudvissen een grijze kleur zouden krijgen, is het al veel moeilijker voor onaangepaste ecosystemen om de dieren uit te schakelen.

Tegelijkertijd kunnen goudvissen inheemse vis- en plantensoorten wegconcurreren in de strijd om voedsel of door exotische ziektes over te dragen. In het getroffen plaatsje in Michigan werden ook slechts twee inheemse vissen gevonden. Dat doet vermoeden dat de rest van hun soortgenoten echt door de goudvissen verdrongen zijn.