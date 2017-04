Dit is wat je haar allemaal over je vertelt

In je haar blijkt veel meer informatie te zitten dan we in eerste instantie dachten. Geslacht, leeftijd, BMI, sportgewoonten en zelfs je lievelingseten, allemaal zaken die Amerikaanse wetenschappers uit haarvezels wisten te peuteren. ‘Dit kan een enorme bijdrage leveren aan het opsporen van verdachten’, aldus hoofdonderzoeker Jackson ‘De chemische analyse van menselijk haar kan ongelofelijk veel inzicht geven in iemands levensstijl’.

Jackson en zijn team onderzochten 21 verschillende aminozuren die te vinden zijn in keratine, de grondstof van onder andere haar en nagels. Specifiek onderzochten ze verhoudingen van isotopen: atomen van hetzelfde element, maar met een verschillende aantal neutronen. Vijftien van deze isotopen leken potentieel belangrijke informatie over levensstijl te bevatten. Om dit te testen onderzocht Jackson’s team het haar van twintig verschillende vrouwen, die vervolgens uitgebreide vragenlijsten over hun gezondheid, haarverzorging en dieet invulden. Op basis van isotoopanalyse lukte het de onderzoekers om het BMI van de vrouwen met 80 procent zekerheid te voorspellen. In een vergelijkbare vervolgstudie slaagde het team erin het geslacht van proefpersonen met 90 procent zekerheid vast te stellen.

Haaranalyses worden al langer toegepast in forensisch onderzoek, voorheen gebeurde dat met behulp van een microscoop. De methode berustte op het vergelijken van haarkleur, dikheid en vorm. Deze informatie gebruikte men vervolgens in rechtbanken om verdachten aan de plaats van delict te koppelen. Volgens critici waren deze analyses echter te subjectief en werd de betrouwbaarheid overschat. Recent onderzoek concludeert dat 90 procent van de haaranalyses gebruikt in veroordelingen foutief was. Als gevolg daarvan bleken meerdere verdachten, veroordeeld op basis van deze analyses, dan ook onschuldig.

Het voordeel tegenover DNA-analyse

Op dit moment is DNA-analyse de gouden standaard bij het oplossen van misdrijven. Het haar dat forensisch analisten vinden bevat echter meestal te weinig genetisch materiaal. Daarbij is een DNA-profiel alleen bruikbaar als de verdachte al in een criminele database te vinden is. Ook geeft een genetisch profiel geen informatie over levensstijl, wat nou net de sleutel voor het oplossen van de zaak kan zijn. ‘Neem bijvoorbeeld eeneiige tweelingen’ legt Jackson uit, ‘Genetisch zijn ze identiek, maar wanneer er één obees is en de ander slank, kunnen we met onze methode toch de dader identificeren’.

‘De nieuwe methode is veelbelovend, maar er we hebben nog een lange weg te gaan’, aldus Jackson. Momenteel zijn er voor een analyse meerdere haren nodig, die op de plaats delict niet altijd voorhanden zijn. ‘Als we hier een oplossing voor vinden, is onze methode een grote toevoeging aan forensisch onderzoek die antwoord geeft op vragen die DNA-analyse onbeantwoord laat’.

Bron