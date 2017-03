Dit licht wil je echt niet in je gezicht krijgen

In de strijd voor meer beschikbare waterstof hebben Duitse wetenschappers voor het eerst de zwaarste lichtinstallatie op aarde uitgetest. Als de lampen op je gericht zouden zijn, zou je met een temperatuur van drieduizend graden letterlijk tot as verschrompelen.

De installatie lijkt zomaar uit een James Bond-film te komen. Je kent die scènes wel. Eerst test de psychopathische slechterik het apparaat uit op zijn nutteloze helper. Daarna wordt het apparaat in gereedheid gebracht om de hele wereld te vernietigen (wat natuurlijk in het echt onmogelijk is). De onderzoekers van het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt bestempelen hun zogenaamde Synlight-installatie ook als de grootste ‘artificiële zon’ op aarde. Het hele lichtspectrum van de zon wordt nagebootst. Ook de cijfers achter het project zijn behoorlijk indrukwekkend. Het hele budget bedraagt 3,5 miljoen euro. De installatie van 149 xenon-lampen is 14 meter hoog en 16 meter breed. En de straling die de lampen uitzenden zouden volgens de onderzoekers tienduizend keer intenser zijn in vergelijking met zonlicht dat op eenzelfde aardoppervlak zou schijnen.

Het verschil met een echte zon Toch is het te kort door de bocht om Synlight als een artificiële zon te beschouwen. Een zon doet niets anders dan waterstof in helium en andere zwaardere chemische elementen omzetten. De bedoeling van Synlight is juist om de schaarse voorraad waterstof op aarde te verhogen. “Technisch gesproken probeert men de lampen op een klein oppervlak met water te focussen," zegt Gillis Hommen, ingenieur bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Zo splitst men door middel van synthetisch licht water op in in waterstof en zuurstof." Hommen was als voormalig promovendus ook betrokken bij projecten rond kernfusie. Maar daar staat dit Duitse experiment volgens hem nog verder van af. “Voor kernfusie zijn zogenaamd zwaardere waterstof-isotopen deuterium en tritium nodig. Die zul je met dit proces niet verkrijgen.”

© DLR German Aerospace Center