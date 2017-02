Doe mee! Op zoek naar de negende planeet

Wetenschappers hebben sterke aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een negende planeet. Deze bevindt zich ergens aan de rand van ons sterrenstelsel of zelfs nog daarbuiten, ver uit de baan van Neptunus. De onderzoekers kunnen jouw hulp gebruiken met het opsporen van dit mysterieuze hemellichaam.

Wetenschapsjournalist Lemke Kraan vertelt op Radio 1 over het onderzoek van NASA. Via de site van Backyard Worlds Planet 9 kun je helpen door korte filmpjes te bekijken. 'En dan moet je hopen dat je een lichtpuntje ziet bewegen, dat betekent dat een object dichterbij is dan de sterren.'