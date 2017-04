Doorbraak of horror? Aangebrachte ogen op staart blinde kikkervisjes doen het

Science-fiction wordt werkelijkheid. Amerikaanse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om getransplanteerde ogen op de staarten van blinde kikkervisjes te kweken én deze nog eens zenuwsignalen te laten sturen naar de rest van hun zenuwstelsel. Hoewel dat een doorbraak in de strijd tegen blindheid betekent, betekent dat niet dat het zicht van deze Frankenstein-monstertjes meteen in orde is.

Dat de wetenschappers van de Tufts University in Boston hier nu in slaagden is niet de enige reden tot vreugde. De onderzoekers konden de zenuwverbindingen van de kikkervisjes aaneen sluiten met het stofje zolmitriplan. Dit stofje activeert bepaalde zenuwreceptoren die zorgen voor de ontwikkeling van zenuwverbindingen. En het mooie is dat zolmitriplan ook bij de mens veilig toegediend kan worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld al als medicijn bij migraine-aanvallen.

Zo is het mogelijk om de zenuwverbindingen van de zintuigen op de juiste plaats te leggen ten opzichte van de rest van ons zenuwstelsel of onze hersenen. Maar om deze zenuwverbindingen dan echt op elkaar te laten aansluiten? Dat is een vraagstuk waar neurofysiologen zich al een tijd het hoofd over breken.

Transplanteren van organen kan in de medische wetenschap al een lange tijd. Maar transplanteren van zintuigen zoals een oog of oor is een heel ander verhaal.

Absurd: hoe je met een oog kunt voelen

Kunnen de blinde kikkervisjes met hun oog dan ook zien? Inclusief kleur en beweging? De wetenschappers beweren alvast van wel. Onder meer uit de testen die ze met de kikkervisjes voerden zou dit moeten blijken. Maar hoewel neurofysioloog Maarten Kamermans (Nederlands Herseninstituut) het een uitstekend uitgevoerd onderzoek vindt, maakt hij hierbij toch wat voorbehoud.

Kamermans: “De onderzoekers hebben aangetoond dat ze zenuwverbindingen op elkaar kunnen aansluiten. Maar of ze de zenuwverbindingen ook op een juiste manier met elkaar verbonden hadden is nog maar de vraag. Zo zou het zo maar kunnen dat de oogneuronen in contact staan met zenuwcellen die signalen doorgeven van bijvoorbeeld het gehoor, het gevoel, de reuk of de tast. De neuronen van het kikkeroog zijn ook verbonden met die van het zenuwstelsel in de staart van de kikkervis. En niet met de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het zicht.”

Zo zou het dus in theorie kunnen dat - hoe absurd of horrorachtig het ook mag klinken - de elektrische signalen van het oog de kikkervisjes kunnen laten voelen. “Dergelijke info kan het kikkervisje natuurlijk gebruiken om verschillende licht stimuli van elkaar te onderscheiden,” zegt Kamermans. Maar of dit echt “zien” is, is nog maar de vraag. Er is dus nog meer onderzoek nodig om de zenuwverbindingen van het getransplanteerde netvlies met de juiste hersengebieden contact te laten maken.”

Verder is het ook geen toeval dat onderzoekers het oog en de zenuwverbindingen op kikkervisjes uitgetest hadden, omdat het bekend is dat de cellen van kikkervisjes snel regenereren. Het zal dus nog wel even duren om te ontdekken wat voor effecten zo’n extra oog op een mens heeft.