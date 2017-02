Dove muizen horen weer dankzij synthetisch virus

Het is wetenschappers gelukt om dove muizen te doen horen. De diertjes konden na behandeling zelfs gefluister horen. En de doorbraak is te danken aan een virus.

De muizen leden aan een ziekte die ook mensen treft: het syndroom van Usher. Die erfelijke ziekte leidt tot doofblindheid, en vaak ook tot evenwichtsproblemen. En er is tot nu toe geen remedie.

De onderzoekers gingen deze ziekte te lijf met gentherapie. Gentherapie houdt in dat genetisch materiaal in cellen ingebracht wordt, om daar een genetisch defect te corrigeren. En dat inbrengen is nog een hele uitdaging. Want celwanden zijn juist gemaakt om zaken buiten te houden.

Daar komen de virussen om de hoek kijken. Die zijn gespecialiseerd in het kraken van de celwand, en dus ideale vervoersmiddelen - ‘vectoren’, in jargon - om genetisch materiaal in de cel te krijgen. Daartoe worden de virussen deels gedeactiveerd, zodat ze alleen nog maar een cel kunnen binnendringen. Eenmaal binnen doen ze niets meer.

Gentherapie heeft al tot enkele successen geleid, onder andere bij behandeling van oog- en leveraandoeningen, maar bij gehoorproblemen wilde het tot voor kort niet zo lukken. “Er was tot nog toe geen vector die de haarcellen bereikte”, vertelt Luk Vandenberghe, een van de onderzoekers. Die cellen zitten in bundeltjes in het middenoor, en zijn essentieel voor gehoor. In Ushermuizen zijn die bundeltjes haarcellen beschadigd, waardoor ze weinig tot niets kunnen horen.