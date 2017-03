Teken op een wereldkaart welke diersoorten waar voorkomen, en je krijgt een lappendeken: kangoeroes hoppen in Australië rond, maar niet in Azië; kolibri’s vliegen rond in Zuid-Amerika, maar niet in Afrika. Biologen hebben nu voor het eerst een kwantitatief model voor de hele wereld gemaakt dat deze lappendeken van diersoorten verklaart uit de drie belangrijkste drijvende krachten: schuivende aardplaten, klimatologische omstandigheden en de hoogte van gebergten. Het model berekent hoe belangrijk elk van deze drie factoren is geweest in de verspreiding van diersoorten over de wereld. Beluister het fragment via de volgende link: http://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/3373-drijvende-krachten-achter-de-verspreiding-van-diersoorten-over-de-wereld

Wereldkaart met bio-geografische regio’s Een van de resultaten is een wereldkaart van twintig bio-geografische regio’s met daarop aangegeven of de grens tussen twee regio’s scherp, gemiddeld of vaag is (zie hoofdafbeelding). De scherpste grenzen komen voor op plekken waar alle drie de drijvende krachten tegelijk een rol hebben gespeeld, zoals bij de grens die wordt gevormd door het Himalaya-gebergte. Bij vage grenzen hebben schuivende aardplaten nauwelijks een rol gespeeld. De biologen presenteerden hun resultaten deze week in het tijdschrift Nature Ecology & Evolution.

Verschil fauna Bali en Lombok In de afgelopen 150 jaar bestudeerden biologen bio-geografische regio’s vooral kwalitatief en regionaal. De bekendste scherpe grens tussen twee bio-geografische regio’s is de denkbeeldige Wallace-lijn die tussen de Indonesische eilanden Bali en Lombok door loopt. De bioloog Alfred Russel Wallace, een tijdgenoot van Charles Darwin, merkte in 1858 op dat de fauna op de eilanden Bali en Lombok sterk van elkaar verschilt, ondanks dat de twee eilanden in de recente geschiedenis maar 35 kilometer uit elkaar liggen. De vogelsoorten op Bali zijn overwegend Aziatisch van oorsprong, en die op Lombok overwegend Australisch. Op Celebes en de eilanden ten oosten hiervan komen net als in Australië buideldieren voor, maar op Borneo en alles ten westen hiervan niet. De verklaring ligt in het feit dat Borneo en Lombok op twee verschillende aardplaten liggen die nooit dicht genoeg bij elkaar hebben gelegen. Tekst loopt door onder de afbeelding.

