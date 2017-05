Ebola is terug van weggeweest. Is dat erg?

Het ebolavirus veroorzaakte tussen eind 2013 en 2015 duizenden doden in Afrika. Nu is het weer in Congo opgedoken. Moeten we ons zorgen maken dat er een nieuwe grootschalige uitbraak komt? Nieuws en Co (Radio 1) vroeg het aan hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus Medisch Centrum.

De WHO wist de grote besmettingsgolf van 2014 uiteindelijk tot stilstand te brengen, maar de directeur van de VN-organisatie waarschuwde meteen ook dat het ebolavirus opnieuw de kop op zou kunnen steken. Die voorspelling bleek correct te zijn. Naast de twee personen die nu met ebola gediagnosticeerd zijn, houdt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog 125 andere mensen in Congo in de gaten. Minstens een persoon is door het virus overleden. Volgens Marion Koopmans zijn er grote verschillen op te merken tussen deze nieuwe uitbraak en die van vier jaar geleden. “In 2014 werden we geconfronteerd met de aanwezigheid van het virus in grote Afrikaanse steden”, zegt Koopmans. “In die gebieden leven heel veel mensen dicht bij elkaar en was er geen goede gezondheidsinfrastructuur. Zo kon het virus ook op grote schaal uitbreken.” De nieuwe uitbraak in Congo vindt voorlopig alleen plaats in een relatief afgelegen gebied van de Congolese provincie Bas-Uele. Dat zou het voor de hulpdiensten gemakkelijker moeten maken om de verspreiding tot stilstand te brengen.