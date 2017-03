Ebola heeft veel menselijke slachtoffers geëist, maar in centraal Afrika lijden gorilla's en chimpansees er des te meer onder. Eindelijk is er nu een vaccin tegen ontwikkeld, al is het maar de vraag of dat er komt.

Er zijn meer tests nodig, maar medisch onderzoek mag niet meer plaatsvinden op chimpansees in gevangenschap. Het virus is voor mensapen nog gevaarlijker dan voor mensen: in Congo stierf in een ebola-uitbraak 95 procent van de gorilla's. Wetenschapsjournalist Ronald Veldhuizen vertelde er meer over in radioprogramma De Ochtend.