Een gletsjer redden met kunstmatige sneeuw

Het Zwitserse bergdorpje Pontresina is nu nog een trekpleister voor toeristen die zich willen vergapen aan de Morteratsch-gletsjer. Maar dat kan veranderen wanneer de gletsjer zich nog verder terugtrekt dan nu al het geval is. De bewoners hebben de hulp van de wetenschap ingeroepen om te onderzoeken of het terugtrekken van de gletsjer te stoppen is. Met kunstmatige sneeuw zou het moeten kunnen, denken gletsjerdeskundigen.

Een gletsjer redden met nepsneeuw

De Morteratsch-gletsjer ligt in de buurt van Sankt-Moritz, in het zuidoosten van Zwitserland. Tussen 1860 en 2016 is de gletsjer geslonken met 2,5 kilometer (van 8,5 tot 6 kilometer). Elk jaar verliest de gletsjer nu dertig tot veertig meter. Voor een belangrijk deel wordt dat toegeschreven aan klimaatverandering. Een kleiner deel komt door natuurlijke variatie. De gletsjer is inmiddels zo ver teruggetrokken dat de tong nauwelijks meer zichtbaar is van het einde van het pad dat toeristen naar de gletsjer leidt. Pontresina is dus bang dat er in de nabije toekomst geen toeristen meer komen.

Witte fleecedeken tegen zonlicht Op zoek naar een oplossing raakten de bewoners van het bergdorpje geïnspireerd door een truc die al tien jaar wordt uitgehaald met een veel kleinere gletsjer vlakbij: de Diavolezzafirn. Deze is in de afgelopen tien jaar acht meter gegroeid door er in de zomermaanden een soort van witte fleecedeken over te leggen. De deken reflecteert het zonlicht en beschermt zo het ijs van de gletsjer er onder. Kan zoiets ook voor de veel grotere Morteratsch-gletsjer? vroeg de lokale bevolking zich af. Een groep wetenschappers met onder andere de Nederlandse gletsjerdeskundige professor Hans Oerlemans van de Universiteit Utrecht sloeg aan het rekenen met verschillende mogelijke oplossingen. Op 27 april presenteerden zij de eerste resultaten op de jaarlijkse conferentie van de European Geosciences Union (http://www.egu2017.eu) in Wenen.

Kunstmatige sneeuw Omdat het te bedekken oppervlak van de Morteratsch een factor honderd groter is dan bij de Diavolezzafirn, is de truc met de witte fleecedeken volgens de deskundigen geen optie meer. De beste optie is volgens hen om de bovenkant van de gletsjer te bespuiten met kunstmatige sneeuw van enkele centimeters dik. Dat zou dan jaarlijks moeten gebeuren tussen half mei en half oktober, wanneer de minste sneeuw valt, de zon het meeste schijnt en de gletsjer het meeste smelt. Net als bij de witte fleecedeken reflecteert de sneeuw het zonlicht het beschermt zo het gletsjerijs er onder. De wetenschappers hebben berekend dat de gletsjer zo in twintig jaar tijd achthonderd meter langer kan worden dan wanneer er niets wordt gedaan. Daarvoor zou een halve vierkante kilometer gletsjeroppervlak aan de bovenkant van de Morteratsch jaarlijks tussen half mei en half oktober bespoten moeten worden met de kunstmatig gemaakte sneeuw.