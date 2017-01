Een maand alcoholvrij? Dit zijn de ervaringen tot nu toe!

Diederik en Elisabeth deden samen met een groep gezelligheidsdrinkers mee aan ons experiment en dronken een maand geen druppel. Wetenschappers onderzochten wat dat voor effect had op hun psyche, lijf en lever. De resultaten zie je donderdag in De Kennis van Nu, 19.20 op NPO 2

Wij vroegen jullie aan het begin van dit nieuwe jaar om samen met ons een maand lang geen alcohol te drinken. Wat zou dat doen met lijf en leden? Intussen zijn we alweer ruim over de helft en we zijn buitengewoon benieuwd naar de motivatie en ervaringen van onze deelnemers aan deze alcoholvrije januari. Dus stuurden we een aantal van hen een vragenlijst waarvan hier de bevindingen. Herkenbaar? Laat je reacties achter!

Waarom meedoen?

Op de vraag waarom deelnemers zichzelf vrijwillig een maandje droogleggen, kregen we verschillende antwoorden. Sommige deelnemers vinden dat alcoholgebruik te veel een gewoonte is geworden en willen testen of ze ook zonder kunnen. Anderen hopen er beter van te gaan slapen, willen wat kilo’s kwijt, of zijn gewoon benieuwd naar wat voor effect zo’n alcoholvrije maand heeft op hun lichaam. Of ze willen zichzelf uitdagen, zoals Sofie; 'Ik weet van mezelf dat ik vaak blijf doordrinken als het gezellig is. Met alle gevolgen van dien (lees: flink wat avonturen en katers later). Nu date ik sinds kort met een jongen die zichzelf hierin bleek te herkennen. We vroegen ons af of we het zouden kunnen om een maand lang geen alcohol (en drugs) te nuttigen en januari leek ons de geschikte maand om deze challenge samen uit te voeren.”

Voor een paar mensen is het niet de eerste keer dat ze een alcoholvrije maand inlassen. Dick bijvoorbeeld dronk afgelopen zomer al een maand niet, en dat ging goed. ‘Maar daarna kwam ik weer op het ‘oude niveau’ van drie glazen wijn per dag. Dry January grijp ik aan voor een nieuwe maand zonder alcohol, of zelfs langer.’