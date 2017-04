Emoji’s helpen mensen met afasie

Stel je voor dat je plotseling niet meer goed kunt communiceren: mensen met afasie ervaren het. Om hen te helpen zal vanaf vrijdag de Wemogee (We-emoji)-app beschikbaar zijn. De app vervangt tekstuele zinnen door emoji-combinaties, wat nuttig kan zijn voor mensen met de taalstoornis. Wetenschapsjournalist Gerda Bosman vertelt hier meer over in radioprogramma Nieuws en Co.

Wemogee: de app voor afasie-patiënten

Als je afasie hebt functioneren één of meerdere delen van het taalsysteem in je hersenen niet meer. Dit komt vaak door een beroerte, een tumor of ander hersenletsel. Op dit moment zijn er wereldwijd zo’n 3 miljoen mensen met afasie.

Jezelf verstaanbaar maken Afasiepatiënten gebruiken vaak gebarentaal of tekeningen om te communiceren, maar makkelijk is het niet. Door de vaak plotselinge onmacht om hun gevoelens kenbaar te maken trekken de patiënten zich vaak terug. Met de app kunnen ze zich sneller verstaanbaar maken. Ze vullen emoji’s in die worden omgezet naar tekst voor de ontvanger en andersom. Zo krijgen de mensen met de taalstoornis een makkelijk te begrijpen emoji-conversatie te zien.

Database van emoties Op dit moment zijn er al meer dan 140 zinnen, die te maken hebben met basisbehoeften en emotionele uitingen. Deze zijn ingedeeld in zes categorieën, zoals “eten en drinken” en “gevoelens”. Er wordt gewerkt aan het verder uitbreiden van de emoji-database.