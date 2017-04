Exoten zijn niet per definitie slecht

‘Sommige exotische soorten hebben een negatief of juist positief effect, maar dat geldt ook voor inheemse waterplanten’, stelt Grutters. 'Wat veel belangrijker is, zijn de specifieke eigenschappen. Bijvoorbeeld hoe eetbaar de soort is, of hoe stug de stengels zijn. Exoten moeten we dus beoordelen op hun kenmerken, niet op hun herkomst’.

Een ander voorbeeld is de Amerikaanse vogelkers. De soort werd ruim 200 jaar geleden geïntroduceerd in Nederlandse bossen vanwege zijn bodemverbeterende eigenschappen. Frequentie van zaadproductie, effectieve verspreiding en snelle groei zorgden er al snel voor dat men de boom anderhalve eeuw geleden als invasief bestempelde. Hierna volgden meerdere bestrijdingsmaatregelingen om zijn verschijning terug te dringen. Maar is dat wel nodig?

Introductie als natuurbehoudsmiddel

Ook ziet Grutters mogelijkheden om soorten bewust te introduceren met het oog op natuurbehoud. ‘Bijvoorbeeld als middel tegen de dreiging van klimaatsveranderingen. Om te overleven moeten sommige soorten zich noordwaarts verplaatsen door het opwarmende klimaat. Het kan zijn dat deze planten of dieren dit niet snel genoeg kunnen, waardoor ze in gevaar komen. Ze een handje helpen kan dan een goed idee zijn’.

Volgens de onderzoeker moeten we af van het idee dat exoten per definitie slecht zijn. ‘Er heerst een erg statisch natuurbegrip; de natuur die we nu hebben, mag niet veranderen. We moeten ons realiseren dat de natuur al miljoenen jaren in beweging is. Het is slecht verdedigbaar dat we het huidige natuurbeeld koste wat kost moeten behouden. Sommige exoten, zoals de tijgermug, kunnen voor de mens gevaarlijk zijn, daar moeten we absoluut wat aan doen. Voor de natuur zijn dit soort negatieve effecten echter veel minder scherp. Zeker wanneer je naar het functioneren van ecosystemen kijkt.’